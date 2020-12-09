بشير حسن يعود لرئاسة تحرير قناة المحور

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن الكاتب الصحفي بشير حسن، عودته لرئاسة تحرير قناة المحور مجددا بعد أن تركها منذ فترة.

وقال حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عدت لرئاسة تحرير قناة المحور، الحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية أمنها والتصدي للمتربصين لا يحول دون تقديم رسالة إعلامية هادفة تحترم عقل المواطن".

وتولى بشير حسن منصب المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، كما ترأس من قبل تحرير قناة المحور وبرنامج "90 دقيقة" و"48 ساعة" و"مصر كل يوم"، ثم انتقل إلى قناة "ten" ليترأس تحرير برنامج "مساء القاهرة"، وبرنامج "هتكلم" الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة قناة "القاهرة والناس".​