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القوى العاملة: تعيين 127 شابا بمحافظة كفر الشيخ

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القوى العاملة: تعيين 127 شابا بمحافظة كفر الشيخ القوى العاملة: تعيين 127 شابا بمحافظة كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:33 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ 127 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 718 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 450 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة بواقع 18 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين بالمديرية.

وقال علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، إن المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 233 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 80 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، فضلا عن تحرير محضر سلامة لمنشأة واحدة، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح ناصف، أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة.

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