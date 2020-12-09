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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الفوج الرابع من البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية.

وقال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى تنظيم ملتقى شباب المحافظات الحدودية للفوج الرابع لشباب مركزي الخارجة وباريس، بفندق الاستاد الرياضي بمدينة الخارجة، وتنظيم لقاءات وحوارات وندوات مع الشباب لمناقشة موضوعات "التنمية البشرية، استراتيجية الأمن القومي المصري، عرض فنى بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة، تقيم الدورة ومدى الاستفادة منها، دور الفرد في عملية التنمية المستدامة".

وأضاف بهاء، أنه سيجرى غدًا الخميس في ختام البرنامج تنفيذ برنامج حفل ترفيهي في الفترة المسائية، وتوزيع الشهادات للشباب المشارك في الدورة، كما يجري تنظيم رحلة ترفيهية للشباب المشارك في البرنامج إلى مدينة شرم الشيخ.