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بالصور.. ندوات لمكافحة الفساد بدمياط والسويس

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بالصور.. ندوات لمكافحة الفساد بدمياط والسويس بالصور.. ندوات لمكافحة الفساد بدمياط والسويس

مصراوي Masrawy

02:13 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

محافظات- محمد إبراهيم وحسام الدين صالح:

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ماراثون للجري والدراجات الهوائية، في المحافظات، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ظهر اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بمكتبة العامة، تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد"، بحضور العميد محمد أبو هيبة، رئيس الهيئة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات.

بدأت فعاليات الندوة التي استهدفت شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز التنفيذي، بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأكدت المحافظ خلال الكلمة التي ألقتها على أهمية الندوة التي تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيدة بما حققته الدولة لمواجهة الفساد بشتى أشكاله ونشر قيم النزاهة والشفافية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية.

وأثنى العميد محمد أبو هيبة، على جهود محافظ دمياط ودعمها الدائم لعمل هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وقدم محاور الندوة والتي تضمنت إلقاء الضوء على مهام و اختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية ودورها في متابعة مدى التزام الجهات المختلفة بتنفيذ القوانين.

السويس

فيما نظمت جامعة السويس ندوة بعنوان "متحدون على مكافحة الفساد" بحضور الدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة واللواء محمد عيسى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية وعمداء الكليات ومئات الطلاب.

وقال الدكتور سيد الشرقاوي، إن ما شهدناه في السنوات الماضية من ضبط العديد من المخالفين الفاسدين دون النظر إلى مناصبهم ومواقعهم، هو أصدق دليل على نية وصدق الدولة على تطهير مؤسساتها من العناصر الفاسدة.

وأعلن رئيس الجامعة عن مسابقة كبرى للطلاب، لتقديم بحث أو ورقة عمل لمكافحة الفساد، ويخصص لها 10 جوائز قيمة.

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