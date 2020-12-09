التحريات: مسجل خطر ألقى أموالا على مواطني أوسيم.. والمتهم: عايز أبقى مشهور- (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

فتحت النيابة العامة تحقيقًا مع عاطل يدعى "خليفة"، ألقى أموال على المواطنين بمنطقة أوسيم، بغرض تحقيق الشهرة بعد واقعة مهندس البترول صبري صدومة الذي ألقى أموالا على المواطنين منذ عدة أيام وسط استياء من أسرته على فعلته.

واعترف المتهم "خليفة" بأنه وزع الفلوس بقصد الشهرة، وأنه كان في طريقه لتوزيع المبلغ المالي المضبوط، بحوزته بذات الطريقة لتحقيق شهرة كبيرة ويذاع صيته، وتم ترحيل المتهم إلى النيابة أوسيم، والتي بدأت التحقيقات معه.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإلقاء مبالغ مالية على المواطنين بالطريق العام بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة ، حيث قام بإلقاء مبلغ مالي محدود – فئات صغيرة، تجمع على إثرها بعض المارة بالطريق لاستبيان الأمر، وضبط بحوزته مبلغ مالي محدود من ذات الفئات الصغيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

يحكي "خليفة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان لديه مبلغ 45 ألف جنيه، ولكن يحتاج منها 35 ألفا فقط ليفتتح بها مصنعاً "للصنادل والشباشب"، فقرر توزيع المبلغ المتبقي ليثبت أن أهالي أوسيم يحبون الخير للناس، وأن "صدومة" ليس الوحيد الذي يعمل مثل هذه التصرفات، مؤكداً أنه يعرفه جيداً وكثير التحدث والجلوس معه في الشارع، مضيفاً: "أنا راجل بحب الخير وأعرف صدومة كويس وبمشي معاه وبنتكلم كتير، ولما بيقابلني بينصحني أتبرع وأعمل خير، وعملت كدة عشان أقول إن هو مش مجنون، وأنا عاقل أهو وبوزع فلوس زيه"، على حد قوله.