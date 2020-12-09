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"الفيصل" يناقش الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية

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"الفيصل" يناقش الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية "الفيصل" يناقش الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية
باركه الملك سلمان ويقع على مساحة 2.450 كم2 ويحوي مطاراً للحج والعمرة

رأس الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره محافظ هيئة عقارات الدولة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وممثل عن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مناقشة الجدول الزمني لإنشاء المركز الإسلامي، الذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية، حيث سيضم جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة.

واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الفيصلية الذي باركه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويقع على مساحة 2.450 كم2، ويحوي مطاراً للحج والعمرة، منطقة تجارية وسياحية، وحي سكني، المركز الإسلامي، مجمع الإدارات الحكومية، الواجهة البحرية ومرسى اليخوت، المنطقة اللوجستية والحي الدبلوماسي.

وفي شأن متصل، رأس الأمير خالد الفيصل اجتماعاً بممثلي البنوك المحلية التي أبدت رغبتها المشاركة في مشروع الفيصلية.أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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