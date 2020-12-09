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كورونا في إيران: تسجيل 295 حالة وفاة و 10223 إصابة جديدة

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كورونا في إيران: تسجيل 295 حالة وفاة و 10223 إصابة جديدة كورونا في إيران: تسجيل 295 حالة وفاة و 10223 إصابة جديدة

مصراوي Masrawy

02:09 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 295 حالة وفاة و 10223 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و72 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 51 ألفا و 212 حالة.

وأشارت إلى أن5779 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 765 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الإيرانية مؤخرا فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي في البلاد.

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مصراوي Masrawy

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