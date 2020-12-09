ناخبو إندونيسيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية تحت وطأة الجائحة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جاكرتا- (د ب أ):

توجهت الملايين من الناخبين في إندونيسيا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية، في الوقت الذي لم تظهر فيه جائحة فيروس كورونا المستجد أي مؤشرات على التراجع في البلاد.

ويحق لأكثر من 100 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لانتخاب تسعة حكام و223 رئيس منطقة و37 رئيس بلدية في أكبر انتخابات محلية تجري بشكل متزامن في البلاد.

ودعا وزير الشؤون الداخلية، تيتو كارنافيان، الشعب الإندونيسي أمس الثلاثاء إلى الإقبال على التصويت، قائلا إنه تم تنفيذ بروتوكولات صحية صارمة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "آمل ألا يقلق الناخبون من الحضور إلى مراكز الاقتراع".

يشار إلى أن جيبران راكابومينج، الأبن الأكبر للرئيس جوكو ويدودو، ضمن المرشحين.

كما أن بوبي ناسوتون، زوج ابنة جوكو، مرشح أيضا لمنصب عمدة مدينة ميدان، عاصمة إقليم نورث سومطرة.

وأظهر فرز مبكر تقدم جيبران في انتخابات عمدة سولو، المنصب الذي شغله والده فترتين، قبل أن يفوز بمنصب جاكم جاكرتا.

وحتى أمس الثلاثاء، لم يكن تم تزويد ما لايقل عن 1420 مركز اقتراع من بين 300 ألف مركز بمعدات لغسل الأيدي، أو أجهزة قياس درجة الحرارة، أو القفازات الواقية، بحسب ما قالته هيئة مراقبة الانتخابات.

وسجلت إندونيسيا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا، وتشهد زيادات يومية بأكثر من خمسة آلاف إصابة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 586 ألفا و842 حالة حتى الثلاثاء، بجانب 18 ألف حالة وفاة.