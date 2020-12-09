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ميركل لا تتوقع قرارا سريعا بشأن اتفاق بريكست

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ميركل لا تتوقع قرارا سريعا بشأن اتفاق بريكست ميركل لا تتوقع قرارا سريعا بشأن اتفاق بريكست

مصراوي Masrawy

01:57 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

لا تتوقع المستشارة الألماني أنجيلا ميركل اتخاذ قرار بشأن اتفاق تجاري مستقبلي بين بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأربعاء خلال محادثات بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت ميركل في البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم: "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكن لا أعتقد أننا سنعرف غدا ما إذا كان هذا سيتحقق أم لا. على الأقل لا استطيع أن أعد بذلك".

وتتناول المحادثة المقررة مساء اليوم ثلاثة مجالات لا تزال محل خلاف بين لندن وبروكسل، وهي صيد الأسماك والمنافسة العادلة، وإطار تنفيذ الاتفاقات. ومن المفترض أن يكون الاتفاق جاهزا للتطبيق بحلول 31 ديسمبر الجاري. وعلى الرغم من شهور من المفاوضات، لم يتم تحقيق أي نقلة نوعية في المفاوضات.

وأكدت ميركل الاستعداد أيضا لفشل المفاوضات، وقالت: "هناك شيء واحد واضح: يجب الحفاظ على سلامة السوق الداخلية"، موضحة أنها تعتبر المنافسة العادلة محور المفاوضات.

وقالت المستشارة: "مسألة المنافسة العادلة في الأنظمة القانونية المتباينة هي في الواقع السؤال الكبير الذي نحتاج إلى إجابات مرضية عليه".

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