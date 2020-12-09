أخبار عاجلة

8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية للعمالة الغير المنتظمة و الفئات الأولى بالرعاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية

Print
السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية

مصراوي Masrawy

02:29 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:
استقبل الرئيس عبدالفتاح بمقر إقامة سيادته في باريس إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المثمر مع شركة "داسو"، في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية التي تعتمد علي احدث النظم التكنولوجية والفنية.

من جانبه، اعرب رئيس شركة داسو عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف دعم دور مصر المتزن والرشيد لصالح الاستقرار والأمن في محيطها الاقليمي، فضلاً عن دورها الريادي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، اكد السيد الرئيس علي ضخامة التحديات التي تواجه المنطقة الامر الذي يتطلب بالمقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وهو نهج إستراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، بما ينعكس علي استقرار وأمن شرق المتوسط والشرق الأوسط بأسرهما.‫

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء معامل مركزية بالموانئ

8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء معامل مركزية بالموانئ

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

شبكة عيون الإخبارية