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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن إطلاق تطبيق ( دار مصر حدائق أكتوبر) علي منصة خدمات جوجل (play store )، والذي يقدم العديد من الخدمات للملاك والزائرين والمستفيدين من المشروع، بالإضافة لاستطلاع الرأي، مشيراً إلى أن رابط تحميل التطبيق هو اضغط هنا.

وأضاف رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي ضمن حزمة خطوات يقوم بها جهاز المدينة لتحقيق خطة الدولة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي، مشيراً إلى وجود أنظمة متابعة ومراقبة عالية الجودة تقدم العديد من الخدمات بكل سهولة ويسر.