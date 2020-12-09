أخبار عاجلة

8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية للعمالة الغير المنتظمة و الفئات الأولى بالرعاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

جهاز "حدائق أكتوبر" يطلق تطبيق "دار " على منصة جوجل (play store )

Print
جهاز "حدائق أكتوبر" يطلق تطبيق "دار مصر" على منصة جوجل (play store ) جهاز "حدائق أكتوبر" يطلق تطبيق "دار " على منصة جوجل (play store )

مصراوي Masrawy

02:14 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن إطلاق تطبيق ( دار حدائق أكتوبر) علي منصة خدمات جوجل (play store )، والذي يقدم العديد من الخدمات للملاك والزائرين والمستفيدين من المشروع، بالإضافة لاستطلاع الرأي، مشيراً إلى أن رابط تحميل التطبيق هو اضغط هنا.

وأضاف رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي ضمن حزمة خطوات يقوم بها جهاز المدينة لتحقيق خطة الدولة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي، مشيراً إلى وجود أنظمة متابعة ومراقبة عالية الجودة تقدم العديد من الخدمات بكل سهولة ويسر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

شبكة عيون الإخبارية