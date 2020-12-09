مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث سير بدمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

لقي 4 أشخاص مصرعهم اليوم الأربعاء، في حادث سير على طريق المطار بمدخل مدينة دمياط الجديدة، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأزهر الجامعي.

وشهد طريق المطار حادث اصطدام سيارة أجرة بأخرى خاصة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث للتعرف على ملابساته وأسبابه.

ولقي كل من فرج السيد، وحمدي حجازي والبهنسي وليد، وجثة أخرى لشخص لم يستدل بعد عليه، مصرعهم في الحادث.

كما أصيب إسماعيل السيد ومحمود صديق، ومحمود رضا السعودي، ومحمد عبدالقادر، وعمر صلاح إبراهيم، ومحمود عبدالموجود، وإسماعيل السيد، وفارس نزيه، وصلاح إبراهيم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.