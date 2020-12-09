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غدًا.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط

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غدًا.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط غدًا.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

02:07 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت جامعة أسيوط، فتح باب الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بالكليات وسحب وتقديم الاستمارات، غدًا الخميس.

ودعا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الطلاب إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات اتحاد الطلاب، والتى تمثل أول تجربة ديمقراطية لتدريب الطلاب على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي سواء بالترشح أو الانتخاب،.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يتضمن الجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب يوم الأحد 13 ديسمبر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، على أن يجري تلقي الطعون يوم الاثنين 14ديسمبر، ويوم الثلاثاء فحص الطعون، على أن يجري إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر السماح بفترة للدعاية الانتخابية بدءً من الخميس 17 ديسمبر، مع منع استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الجزئية في أعمال الدعاية، على أن تبدأ يوم الأحد 20 ديسمبر انتخابات الجولة الأولى بالكليات، على أن يجري الفرز وإعلان النتائج فى نفس اليوم.

وتجرى جولة الإعادة يوم الاثنين في حالة تساوي الأصوات، ومن المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء 22 ديسمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، يليه يوم الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه بالكليات، على أن يختتم الماراثون يوم الخميس 24 ديسمبر بانتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة ومساعديهم، وكذلك انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.

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