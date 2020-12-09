ندوة بجامعة بني سويف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جامعة بني سويف، ندوة توعوية بعنوان "قيم النزاهة والشفافية وآليات مكافحة الفساد" بقاعة الاحتفالات الكبرى بمسرح الجامعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وحضر الندوة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، واللواء محمد جلال رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعقيد ماجد خليفة عضو مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وطلاب الجامعة.

وأشار رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف إلى أن الفساد هو وباء شرس، وعنصر رئيسي في تدهور الأداء الاقتصادي وزيادة الفقر، مؤكدًا أنه جرى إصدار بعض التشريعات الجديدة ومنها مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأكد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية أنه جرى إعداد منهج دراسي تحت عنوان حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وحملات إعلامية متنوعة، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات في مجال النزاهة والشفافية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في منع الفساد، وتنظيم بعض الفعاليات الإقليمية والدولية، للوقاية من الفساد ومنعه قبل حدوثه.

وأشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بدور هيئة الرقابة الإدارية ومعركتها ضد الفساد، ودورها في التصدي للفساد بكافة أشكاله، وأهدى درع الجامعة إلى اللواء محمد جلال رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة.