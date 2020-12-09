تحذير وأمطار وشبورة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتمتع بحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى السبت المقبل؛ لكن متوقع بداية من يوم الأحد أن نشهد بعض التقلبات الجوية.

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس تميل إلى الدفء خلال ساعات النهار على أغلب المناطق؛ حيث تكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا التوقيت من العام، لكن خلال فترات الليل تتراجع الحرارة بشكل سريع ليكون الفارق بين الصغرى والكبرى نحو 10 درجات، ويكون الطقس باردًا على أغلب محافظات الجمهورية.

وحذر خبراء الهيئة من تخفيف الملابس أثناء شعورنا بالحرارة خلال ساعات النهار.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25- 13، السواحل الشمالية 23- 13، جنوب سيناء 26- 15، شمال الصعيد 27- 10، جنوب الصعيد 30- 11.

وأشار الخبراء إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام الثلاثة المقبلة تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم والوجه الحري، وجود شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتابع الخبراء: تنشط يوم السبت المقبل رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (الإسكندرية، مطروح، السلوم، سيدي براني، سيوة).