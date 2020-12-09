جامعة سوهاج تعفي أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من المصروفات

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

قرر مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا فيروس كورونا من المصروفات الدراسية.

وجاء نص قرار الإعفاء الذي أرسلته جامعة سوهاج إلى نقابة الأطباء:" في إطار التعاون المثمر بين نقابة الأطباء وجامعة سوهاج، لتقديم الرعاية لأبناء شهداء الفريق الطبي في جائحة فيروس كورونا المستجد، قرر مجلس جامعة سوهاج بجلسته رقم (163) المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2020، توفير منح دراسية مجانية لأبناء شهداء الأطباء تقديرًا من الجامعة للدور الكبير والتضحيات المقدمة من الفِرق الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

من جهتها ثمنت نقابة الأطباء هذه الإجراءات التي تتخذها بعض الجامعات المصرية لدعم أبناء شهداء الأطباء، وتمنت مزيدًا من الدعم من باقي الجامعات.