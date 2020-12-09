حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تواصل عملها بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

واصلت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر تحت رعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم، فعاليات مبادرة "العلم قوة للمرأة" بمركز ومدينة الطود.

وعقد على هامش المبادرة ندوة تثقيفية استهدفت عدد من السيدات بالمدينة، تناولت دور العلم والثقافة بالنسبة للمرأة في خلق جيل واعٍ وحياة مستقرة.

وأوضحت رئيس الوحدة المهندسة نورا عثمان، أنه من خلال العلم والمعرفة تستطيع المرأة تحدي الصعاب والتعامل مع الأزمات وحماية من حولها من أي ضرر، فالمرأة أساس المجتمع، فهي الأم والزوجة والأخت والابنة، وهي مربية الأجيال.

وقال رئيس مركز ومدينة الطود، إن المرأة المتسلحة بالعلم تستطيع التفوق في مختلف مجالات الحياة لا فرق بينها وبين الرجل، ويجب علينا أن ندعم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.