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بالصور.. ندوة توعوية باليوم العالمي لمكافحة الفساد في بورسعيد

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بالصور.. ندوة توعوية باليوم العالمي لمكافحة الفساد في بورسعيد بالصور.. ندوة توعوية باليوم العالمي لمكافحة الفساد في بورسعيد

مصراوي Masrawy

01:53 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

نظمت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي أدارها اللواء وليد مجدي، رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.

وأثنى المحافظ على التعاون بين الهيئة والمحافظة، موضحًا أن الإنجازات التي شهدتها المحافظة كانت بدعم من كافة الجهات المعنية، وأن حجم الأعمال والإنتاج الكبير يساهم في تقليل الفساد بالمجتمع، لافتًا إلى أن هناك العديد من أشكال الفساد وعلى رأسها عدم أداء المسئول دوره ومهمته الأساسية في المجتمع.

وعرف اللواء وليد مجدي صادق، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد، الفساد بأنه استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة.

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