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الكشف على 108612 مواطنًا بـ"100 مليون صحة" في الوادي الجديد

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الكشف على 108612 مواطنًا بـ"100 مليون صحة" في الوادي الجديد الكشف على 108612 مواطنًا بـ"100 مليون صحة" في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

01:52 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الكشف الطبي وعمل الفحوصات لـ 108612 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

كانت محافظة الوادي الجديد، قد دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي، التي تأتي ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.

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