شركة يونيفرسال للإلكترونيات توفّر أجهزة التحكم عن بعد التي يتمّ تفعيلها بالصوت لأجهزة فيرجن تي في 360 الجديدة

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تمّ اختيار شركة "يونيفرسال" للإلكترونيات، (يو إي آي") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: UEIC)، وهي الشركة الرائدة عالمياً في تقنيات التحكم والاستشعار العالمية للمنزل الذكي، لتوفير أجهزة التحكم عن بعد التي يتمّ تفعيلها بالصوت (القائمة على نظام التفعيل الصوتي) إلى شركة "فيرجن ميديا" لصالح منصة جهاز "فيرجن تي في 360" التلفزيوني الجديد. تقدم "فيرجن ميديا" خدمات التلفزيون والنطاق العريض والهاتف المنزلي والهاتف الجوّال إلى نحو 5.6 مليون عميل في قطاع كابلات الاتصالات و3.3 مليون عميل في قطاع الهواتف الجوالة في المملكة المتحدة، كجزء من "ليبرتي جلوبال"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الفيديو والنطاق العريض والاتصالات، والتي تتولى خدمة 11 مليون عميل في ست دول أوروبية.

يتم تشغيل جهاز التحكم عن بعد "آر إف 4 سي إي" )التردد الراديوي للإلكترونيات الاستهلاكية) الذي يتمّ تفعيله بالصوت بواسطة تقنية الرقاقة المقدّمة من شركة "يونيفرسال" للإلكترونيات، مع ميزة الإعداد والتحكم الآليين من خلال منصة "كويك ست" من "يونيفرسال" للإلكترونيات. تم تصميم هذا الحل الفريد من نوعه والقائم على السحابة بهدف تبسيط عملية الترفيه العالمي والتحكم المنزلي الذكي، ما يجعل جهاز التحكم عن بعد جاهزاً للتركيب الذاتي. يتمتع الجهاز بتصميم راقٍ، ويشمل مفاتيح ذات الإضاءة الخلفية، فضلاً عن مفتاح تعريف مخصص على جانب جهاز التحكم عن بعد لتوفير إمكانية اختيار ملف تعريف المستخدم بسرعة.

تم تصميم هذا الجهاز القوي لتحسين تجربة العملاء باستخدام تقنية التعرف على الصوت للبحث عن المحتوى على منصة "هورايزون 4" القائمة على حزمة برمجيات التصميم المرجعي ("آر دي كي").

وتسعى "فيرجن ميديا" من خلال جهاز "فيرجن تي في 360"، لتزويد عملائها بتجربة ترفيهية متصلة سلسة للغاية سواء داخل المنزل أو خارجه. تشمل الميزات خدمة التفعيل الصوتي المتكاملة بالكامل، مع قوائم بسيطة تسمح للعملاء بالتنقل السريع والوصول بسهولة إلى تطبيقاتهم وقنواتهم المفضّلة.

وفي معرض تعليقها على الأمر، قالت آني بروكس، المديرة التنفيذية للمنتجات في "فيرجن ميديا": يعدّ جهاز ’فيرجن تي في 360‘ جهاز التلفزيون الأكثر تطوراً والذي يركز على العملاء حتى الآن. وبفضل الميزات الجديدة الرائعة التي أدخلت على الجهاز، مثل ميزة البحث الصوتي والتحكم عبر جهاز التحكم عن بعد الجديد، وصولاً إلى واجهة المستخدم الأنيقة والملفات الشخصية، تمّ تصميم جهاز ’فيرجن تي في 360‘ بشكل يأخذ تجربة العملاء في عين الاعتبار."

من جانبه، قال مينو كوبمانز، نائب الرئيس الأول لقسم المبيعات العالمية والتسويق في شركة "يونيفرسال" للإلكترونيات: "من المثير للغاية أن نعمل على هذا المشروع إلى جانب ’فيرجن ميديا‘، لجلب خاصّية التحكم الصوتي السهلة إلى منصتها الجديدة المثيرة وتعزيز تجربة العملاء."

تعمل شركة "يونيفرسال" للإلكترونيات بشكل رائد على تطوير وسائل الترفيه وتقنيات التحكم المنزلي الذكي منذ أكثر من ثلاثة عقود. وكانت شركة "يونيفرسال" للإلكترونيات الشركة الأولى التي تقوم بإدخال تقنية التحكم الصوتي والميزات المتطورة مثل الإعداد الآلي والتحكم العالمي بالأجهزة المتصلة من خلال منصة "كويك ست" الخاصة بها. منذ عام 2015، قامت شركة "يونيفرسال" للإلكترونيات بشحن أكثر من 100 مليون جهاز تحكم عن بعد يتمّ تفعيله بالصوت لصالح العملاء في جميع أنحاء العالم.