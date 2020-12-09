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أمير مكة يكرّم عدداً من رجال الأمن ألقوا القبض على متورطين في جريمتي قتل

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أمير مكة يكرّم عدداً من رجال الأمن ألقوا القبض على متورطين في جريمتي قتل أمير مكة يكرّم عدداً من رجال الأمن ألقوا القبض على متورطين في جريمتي قتل
ثمّن "الفيصل" دورهم في حفظ الأمن وأشاد بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية

أمير مكة يكرّم عدداً من رجال الأمن ألقوا القبض على متورطين في جريمتي قتل

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم، عدداً من رجال الأمن؛ نظير سرعة إلقاء القبض على متورطين في جريمتي قتل. وتسلّم التكريم مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وثمَّن أمير منطقة مكة المكرمة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن بعد توفيق الله، مشيداً بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية، والقبض على الجناة في وقت قياسي.

من جهته، عبّر اللواء "العتيبي" باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على اللفتة غير المستغربة على ولاة الأمر، مؤكداً أن ذلك سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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