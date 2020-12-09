أخبار عاجلة

8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط -
5 علامات تعتبر إنذارات مبكرة عن إصابتك بـ"السكري".. انتبه لها -
"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪ -
شاهد.. تكثيف إنشاءات 6 منارات بالمسجد الحرام خلال الجائحة -
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية للعمالة الغير المنتظمة و الفئات الأولى بالرعاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السلطات العراقية تكشف تفاصيل تفجير حقلي نفط كركوك

Print
السلطات العراقية تكشف تفاصيل تفجير حقلي نفط كركوك السلطات العراقية تكشف تفاصيل تفجير حقلي نفط كركوك
فرق السلامة باشرت الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة

السلطات العراقية تكشف تفاصيل تفجير حقلي نفط كركوك

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، تعرض حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين للنفط بعبوتين ناسفتين.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان صحفي إن البئر رقم (33) تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة في الساعة (1.30) صباح اليوم أعقبه تفجير ثان للبئر (44) في الساعة (2.00) صباحا أدى ذلك إلى اندلاع النيران فيهما.

وأضاف، وفقاً لـ" اليوم"، أن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار.

وأشار "حطاب" إلى التنسيق المشترك مع القوات الأمنية ومع عمليات كركوك وشرطة الطاقة لحماية الحقول والآبار.

يُذكر أن إنتاج الآبار التي تعرضت للتفجير لا يتجاوز الألفي برميل يومياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا: إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

سفارة روسيا بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة

سفارة روسيا بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة

اعتقال العشرات في مظاهرات ضد لوكاشينكو في بيلاروسيا

اعتقال العشرات في مظاهرات ضد لوكاشينكو في بيلاروسيا

روسيا: وقف إطلاق النار قائم بطول خط التماس بين طرفي النزاع في قره باغ

روسيا: وقف إطلاق النار قائم بطول خط التماس بين طرفي النزاع في قره باغ

شبكة عيون الإخبارية