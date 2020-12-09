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السيسى يستقبل سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس

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السيسى يستقبل سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس السيسى يستقبل سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس

مصراوي Masrawy

01:45 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم بمقر إقامته فى باريس أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية استهل اللقاء بالتعبير عن إشادة المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية بما حققته من نجاحات وإنجازات اقتصادية شهدت لها جميع الجهات الدولية المختصة، موضحًا أن استمرار مصر بذلك الأداء يجعلها منارة جاذبة للاستثمارات وقطبًا للتنمية فى محيطها الإقليمى بل والعالم.

وفى هذا السياق أكد الرئيس، أن النجاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر ما كان لها أن تتحقق بدون الدعم الكبير من قبل الشعب المصرى العظيم الذى ساهم بشكل مباشر فى مساندة إرادة الدولة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتسجيل تلك المؤشرات الإيجابية، الأمر الذى يمثل دافعًا محفزًا للدولة للاستمرار فى العمل وجهود التنمية فى جميع المجالات ومناحى الحياة لتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وتناول اللقاء كذلك بحث مسيرة التعاون المثمر بين مصر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، واستعرض أبرز مجالات العمل مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، والتى تشمل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والحوكمة العامة، والاستقرار الاقتصادى والمراقبة والإصلاح الهيكلى، والتنمية المستدامة، والإحصاءات والمتابعة.

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