تأجيل محاكمة مُتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث أطفيح" لـ 3 يناير

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة 3 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

جدير بالذكر، أنه في غضون شهر أغسطس من عام 2013 شهدت محافظة الجيزة العديد من أحداث الشغب ولعل أبرزها اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي استهد فيه مأمور المركز ونائبه العميد عامر عبد المقصود و12 آخرين، وأحداث شغب شارع البحر الأعظم وأحداث حرق نقطة شرطة المنيب وأحداث الطالبية بالهرم، وأحداث شغب الدقي.