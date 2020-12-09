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بتكلفة 46 مليون ريال.. أمانة جدة تطلق مشروع نظام إدارة الأصول والتحكم بالإنارة

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بتكلفة 46 مليون ريال.. أمانة جدة تطلق مشروع نظام إدارة الأصول والتحكم بالإنارة بتكلفة 46 مليون ريال.. أمانة جدة تطلق مشروع نظام إدارة الأصول والتحكم بالإنارة
يستهدف في مرحلته الأولى تركيب 50 ألف جهاز ويمر بمراحل تنفيذ متعددة

بتكلفة 46 مليون ريال.. أمانة جدة تطلق مشروع نظام إدارة الأصول والتحكم بالإنارة

أعلنت أمانة محافظة جدة، بدء تنفيذ مشروع نظام إدارة الأصول والتحكم بشبكة الإنارة والكهرباء، بتكلفة مالية تقدر بـ 46 مليون و500 ألف ريال، وذلك في خطوة تهدف الأمانة من خلالها إلى رفع كفاءة التشغيل والتحكم الكامل للشبكة في شوارع ومرافق المدينة.

وأوضح مدير عام الإنارة والكهرباء بأمانة جدة، المهندس يوسف بن ظافر الأسمري، أن مشروع إدارة الأصول والتحكم بالإنارة يعد خطوة مهمة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه الأمانة في مراقبة الإنارة ورفع كفاءتها التشغيلية بمتابعة الأعطال حال حدوثها، مع إمكانية التحكم بمكونات الشبكة وتقديم تقارير دورية حسب متطلبات العمل.

وأشار إلى أن النظام يسهم في توفير استهلاك الطاقة وذلك بالتحكم بمستوى الإضاءة حسب حاجة الموقع، كما سيساهم نظام إدارة الاصول ونظام التحكم في ضبط جودة العمل، وتعزيز مبدأ الشفافية في إجراءات تطبيق العقود والمساعدة على تحسين وتطوير مواصفات عقود الصيانة المستقبلية، بجانب إصدار التقارير الفنية لحظياً.

وبيَّن "الأسمري" أن نظام التحكم بالإنارة يتميز بالوصول السريع إلى مواقع الأصول الجغرافية من خلال بناء قاعدة بيانات لمكونات شبكة الإنارة والكهرباء وترقيمها بـ (QR code)، مضيفاً أن المشروع يرتكز على إتمامه لجميع إجراءات أعمال التشغيل والصيانة وتحقيق كفاءة الإنفاق ودعم اتخاذ القرار عبر تحليل البيانات، بالإضافة للمتابعة اللحظية لسير عمل المشاريع وأداء المقاولين وإصدار أوامر العمل بشكل إلى من النظام.

وذكر "الأسمري" أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف تركيب 50 ألف جهاز تحكم، ويمر بمراحل تنفيذ متعددة تبدأ تدريجيا خلال يناير المقبل عبر تهيئة وتنصيب النظام على سيرفرات الأمانة وتركيب أجهزة وحدات التحكم، متوقعا بدء مرحلة التشغيل التجريبي في نهاية شهر مايو 2021م.

يذكر أن المشروع يتضمن توريد وتركيب أعمدة إنارة ذكية كمرحلة تجريبية تحتوي على العديد من الخصائص والتقنيات الحديثة، ومن أهمها خدمة تقنية شحن السيارات الكهربائية المتوافقة مع المواصفات القياسية العالمية.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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