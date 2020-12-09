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: منع هجوم مسلح لمراهق على مؤسسة تعليمية في تولا

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روسيا: منع هجوم مسلح لمراهق على مؤسسة تعليمية في تولا : منع هجوم مسلح لمراهق على مؤسسة تعليمية في تولا

مصراوي Masrawy

01:14 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات:

أحبط عناصر جهاز الأمن الفدرالي الروسي، هجوما مسلحا كان مراهق يعد لشنه على مؤسسة تعليمية في مدينة تولا، حسبما نقلت اليوم .

وقال مركز العلاقات العامة في المخابرات الروسية، في بيانه اليوم: "قبض رجال الأمن في مدينة تولا، على شاب من مواليد عام 2002، كان يعد لتنفيذ هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية في المنطقة".

وعثر رجال الأمن، بحوزته على بندقية صيد، وكذلك مطبوعات حول جرائم مشابهة.

وأضاف المركز، أن قسم التحقيق في مديرية الشؤون الداخلية في تولا، فتح قضية جنائية بموجب المادة "اقتناء وتخزين أسلحة بشكل غير قانوني".

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