مستشار بايدن للأمن القومي: سنعيد إيران "إلى الصندوق"

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال جايك سوليفان، الذي عينه جو بايدن مستشارا للأمن القومي في الإدارة الأمريكية الجديدة، إن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق" من خلال الانضمام إلى الاتفاق النووي.

ولفت سوليفان خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تنظمها صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن إدارة بايدن تريد إعادة إيران "إلى الصندوق" من خلال الانضمام إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية، وستكون الولايات المتحدة مستعدة لاحترام شروط اتفاق 2015.

وأضاف: "نعتقد أنه ممكن وقابل للتحقيق".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن بايدن سيحاول التراجع عن الضرر الذي يعتقد معسكره أنه حدث عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018. وستؤدي العودة إلى هذا الاتفاق، والذي يعني رفع العقوبات عن طهران، وتسهيل أموال بمليارات الدولارات لطهران، إلى تمهيد الطريق "لمفاوضات متابعة" حول قضايا أوسع.