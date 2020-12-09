حصر عددي| تفوق عبدالعزيز مطر في الدائرة الأولى بشمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلن المستشار محمد منير عبدالفهيم رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، رئيس اللجنة العامة للانتخابات في المحافظة، الأرقام التي حصل عليها الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات النواب في شمال سيناء.

وتلا المستشار أحمد حافظ نتائج جولة الإعادة في الدائرة الأولى التي تضم العريش والشيخ زويد ورفح، وبلغ إجمالي عدد الناخبين فيها ١٩٠٩٨٨ ألف، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم ٣٨٣٨٩ ألف، والأصوات الباطلة ٢٨٥٣ صوتًا، والصحيحة ٣٥٥٣٦ ألف.

وحصل المرشح عبدالعزيز مطر مرشح حزب مستقبل وطن على ١٩٨٩٧ ألف صوت، والمرشح المستقل ياسر عرابي على ١٥٦٣٩ ألف صوت.

أما الدائرة الثانية ومقرها مدينة بئر العبد، فجاء إجمالي الأصوات فيها بواقع 32 ألف و632 صوت، حصل المرشح المستقل سامي كامل علىة 19 ألف و324 صوتًا بينما حصل المرشح المستقل سلامة الرقيعي على 13 ألف و308 أصوات.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020