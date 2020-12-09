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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح مواقع خدمية بتكلفة ٢٨٠مليون جنيه

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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح مواقع خدمية بتكلفة ٢٨٠مليون جنيه بالصور.. محافظ أسوان يفتتح مواقع خدمية بتكلفة ٢٨٠مليون جنيه

مصراوي Masrawy

01:07 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

أسوان- إيهاب عمران:

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة الرديسية قبلي، منها مقر الوحدة المحلية الجديد والذي جرى إنشاؤه على مساحة 2500 م2 بتكلفة 10 ملايين جنيه.

كما تفقد أشرف عطية المبنى الجديد لمركز التطوير التكنولوجي، والذي يأتي ضمن جهود المحافظة لتحقيق التحول الرقمي بتكلفة 2 مليون جنيه، بخلاف تكلفة أجهزة الحاسب الآلي والتجهيزات والشبكات الرقمية.

كما تفقد أشرف المدرسة اليابانية، والتى جرى إنشاؤها بتكلفة 25 مليون جنيه، ومشروع إنشاء مركز الفيروسات الكبدية بتكلفة 10 ملايين جنيه، بجانب متابعة العمل بمركز الغسيل الكلوي والذي جرى إنشاؤه بتكلفة 12 مليون جنيه، ومدرسة التمريض بتكلفة مليون جنيه.

وتابع أشرف عطية الأعمال الجارية لإنشاء الوحدة الصحية الجديدة بالرديسية على مساحة 2000 م2، بتكلفة ٢٢ مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ فيها إلى ٤٠% لتعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتم محافظ أسوان، جولته بتفقد سير العمل بمشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 8 آلاف م3/ يوم، ضمن مشروع الصرف الصحي للرديسية، بتكلفة 200 مليون جنيه.

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