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وزير الصحة في مكة المكرّمة.. جولة ومذكرة وزيارة مستشفى

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تفقّد منشآت التجمع الصحي لمتابعة مسيرة التحول المؤسسي

وزير الصحة في مكة المكرّمة.. جولة ومذكرة وزيارة مستشفى

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، منشآت التجمع الصحي بمكة المكرّمة، وذلك لمتابعة مسيرة التحوّل المؤسسي في القطاع الصحي.

وقام "الربيعة"، بزيارة إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، والإدارة الرئيسة للتجمع، واطلع على مسار تنفيذ الخطط الإستراتيجية.

‏ حضر وزير الصحة، توقيع مذكرة تفاهم بين ‎التجمع الصحي بمكة المكرّمة وشركة stc لتقديم خدمات وحلول رقمية وخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة للتجمع الصحي.

ووقع من جانب التجمع الصحي الرئيس التنفيذي الدكتور دلشاد علي عباس، وعن stc مدير عام المبيعات الحكومية المهندس يوسف العوهلي.

وزير الصحة في مكة المكرّمة.. جولة ومذكرة وزيارة مستشفى

وزير الصحة توفيق الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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