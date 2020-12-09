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تزامنًا مع اليوم العالمي.. "مستشفى ظلم" ينظّم عددًا من الأنشطة التوعوية حول الإيدز

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رسائل للزوار تَضَمّنت معلومات عن الأعراض والطرق التي تساهم في نقل الفيروس

تزامنًا مع اليوم العالمي..

فعّل مستشفى ظلم العام بصحة الطائف، العديد من الأنشطة التوعوية عن الإيدز؛ تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار "افحص- استشر- ارتاح".

ونشر المستشفى عبر لوحاته الإعلانية تصاميم إنفوجرافيك؛ فيما قدّم أطباء المستشفى رسائل توعوية للزوار تضمنت معلومات شاملة عن الإيدز والأعراض التي تدل عليه والأسباب والطرق التي تساهم في نقل الفيروس، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وطرق الوقاية منه.

وأبان المستشفى أن أعراض فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، تختلف اعتمادًا على مرحلة العدوى، وهي العدوى الأولية والعدوى السريرية؛ موضحًا أن أبرز الطرق التي تساهم في نقل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، عن طريق الدم وسوائل الجسم (السائل المنوي للرجل، والإفرازات المهبلية للمرأة)، ويكون ذلك عن طريق: الاتصال الجنسي، ونقل الدم، والمشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس، بالإضافة إلى انتقاله من الأم إلى الطفل إذا لم تتلقَّ الأم العلاج المناسب خلال فترة الحمل، أو عن طريق الرضاعة الطبيعية.

وأشارت التصاميم التي نشرها المستشفى، إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)؛ هم الأشخاص الذين يمارسون الجنس المحرم والشاذ، والمصابون بأحد الأمراض الجنسية، والمشاركة في استخدام الحقن؛ خاصة متعاطي المخدرات، والرجال غير المختونين؛ حيث دلت الدراسات على أن نسبة الإصابة ترتفع لديهم.

تزامنًا مع اليوم العالمي..

تزامنًا مع اليوم العالمي..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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