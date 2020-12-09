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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. "النادرات" تخطف نخبة المجاهيم

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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. "النادرات" تخطف نخبة المجاهيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. "النادرات" تخطف نخبة المجاهيم
خطفت أمس شوط بيرق المؤسس لفئتها وتُوّجت بالمركز الأول

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل..

هيمنت منقية "النادرات" على منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة بعد تتويجها اليوم بشوط النخبة لفئة المجاهيم.

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية قبل قليل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، نتائج شوط النخبة لفئة المجاهيم بفوز منقية فرحان بن محمد النادر الودعاني الدوسري بهذا الشوط.

يُذكر أن "النادرات" خطفت كذلك أمس شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم وتوجت بالمركز الأول.

وشهد رجوع فرحان النادر هذا العام لمنافسات المهرجان، ارتفاعًا ملحوظًا في القيمة السوقية لفرديات المجاهيم، بعد تدني أسعارها وارتفاع فئة المغاتير، وأطلق على "النادر" بعد إشعال المنافسة والحراك الاقتصادي الكبير الذي أحدث، لقب "إعصار الصياهد"؛ لمساهمته في رفع سعر الإبل المجاهيم، وإبرامه صفقات مليونية في شراء حوالى 37 فردية بمبلغ قُدّر بحوالى 50 مليونًا.مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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