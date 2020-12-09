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"السياحة" تنظم ندوة لممثلي الهيئات الإقليمية لتنشيط القطاع بالمحافظات

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"السياحة" تنظم ندوة لممثلي الهيئات الإقليمية لتنشيط القطاع بالمحافظات "السياحة" تنظم ندوة لممثلي الهيئات الإقليمية لتنشيط القطاع بالمحافظات

مصراوي Masrawy

01:03 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، ندوة لممثلي الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات، وذلك لتسليط الضوء على أهميتها ومعرفة طبيعة عملها ومناقشة عدد من الموضوعات.

وبحسب بيان اليوم، يأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الوزارة على التكامل والتنسيق الدائم بينها وبين جميع الجهات الحكومية بما يعزز من فرص تحقيق الأهداف المشتركة.

حضر الندوة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، والسيد أحمد علي الشاعر مدير عام العلاقات العامة بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

ولاقت الندوة إقبالا كبيرا من جانب المحافظات السياحية، حيث حضرها ممثلين عن ١٥ محافظة، استعرض خلالها أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية طبيعة الهيئات الإقليمية وأهدافها واختصاصاتها، ولمحة عن أبرز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الوقت الحالي في هذا الشأن.

ومن جانبهم، أشار ممثلو الهيئات الإقليمية بالمحافظات إلى أبرز أنشطة الهيئات خلال الفترات السابقة، مع طرح العقبات التي تعرقل سير العمل بها.

و في نهاية الندوة تم الاتفاق على وضع آلية للعمل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية عبر تطبيق الزووم واجتماع شهري في محافظة سياحية بالتناوب وذلك لمتابعة مسار خطة العمل وعرض أية مشكلات وحلها.

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