★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

كشف مجلس الوزراء حقيقة الأنباء التى انتشرت مؤخرا فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة".

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة".

وشددت الوزارة، فى ردها على مجلس الوزراء، على أن البوابة تعمل بشكل طبيعى دون توقف، من خلال الرابط التالى "tk.moss.gov.eg"، مُشيرة إلى أن البوابة تهدف إلى إتاحة الاستعلام عن القبول بالبرنامج من عدمه، فضلاً عن استقبال الشكاوى وسرعة البت فيها إلكترونياً، وذلك فى إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات تيسيراً على المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت وصول عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى لتكافل وكرامة إلى 3.4 مليون أسرة، بنسبة 75% للإناث، و25% للذكور، بما يشمل 12 مليون فرد بهذه الأسر، كما بلغ إجمالى عدد التظلمات التى تم استقبالها ببرنامج تكافل وكرامة 660 ألف تظلم، منهم 367 ألف على البوابة الإلكترونية للبرنامج، و73 ألف على بوابة مجلس الوزراء، و220 ألف على الخط الساخن "19680"، حيث تم الرد على نسبة 70% من إجمالى هذه الشكاوى، وجار فحص الـ 30% المتبقى منهم.

وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حال وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمى للوزارة (moss.gov.eg).