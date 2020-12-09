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لقاح كورونا: مخاوف من عدم حصول الدول الفقيرة على الكميات التي تحتاجها

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لقاح كورونا: مخاوف من عدم حصول الدول الفقيرة على الكميات التي تحتاجها لقاح كورونا: مخاوف من عدم حصول الدول الفقيرة على الكميات التي تحتاجها

مصراوي Masrawy

12:55 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

لندن- (بي بي سي):

قال تحالف مؤلف من وكالات الإغاثة الدولية وجماعات حقوق الإنسان إن الدول الغنية تخزن جرعات من لقاحات المستجد تزيد عن حاجاتها بينما لن يحصل الكثير من سكان الدول الفقيرة على اللقاح.

وبحسب المنظمات الإنسانية فإن ما يقرب من سبعين دولة ذات دخل منخفض ستكون قادرة فقط على تطعيم واحد من كل عشرة أشخاص، بينما اشترت الدول الغنية ثلاثة أضعاف كميات اللقاح التي تحتاجها لحماية سكانها.

ودعت المجموعة، التي تضم منظمة العفو الدولية وأوكسفام ، شركات الأدوية إلى مشاركة تقنياتها وملكياتها الفكرية مع منظمة الصحة العالمية.

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مصراوي Masrawy

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