ضبط عصابة تخصصت في سرقة رواد منطقة الصاغة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تتبع رواد منطقة الصاغة وسرقتهم بالإكراه بمحافظة القليوبية.

كان مركز شرطة قليوب بمديرية أمــن القليوبية، تلقى بلاغًا من (صائغ، مُقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية)، أنه أثناء استقلاله سيارة ملاكي قيادة (صائغ، مُقيم بذات العنوان) وسيرهما بدائرة المركز اعترضهما ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي وهددوهما بسلاح ناري واستولوا منهما على (كمية من المصوغات الذهبية – مبلغ مالي) وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إلى أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تتبع رواد منطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وسرقة ما بحوزتهم من مصوغات ذهبية كرهاً عنهم مكون من 9 عناصر إجرامية "لسبعة منهم معلومات جنائية" من بينهم (عاملَين بالصاغة "شقيقين").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 6 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وقرر أحدهم "عامل بالصاغة" أنه نظراً لسابقة عمله وشقيقه بإحدى ورش تصنيع المصوغات الذهبية بمنطقة الصاغة عقدا العزم على سرقة المصوغات الذهبية من التجار المترددين على المنطقة كرهاً عنهم وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بباقي المتهمين؛ حيث قاما بتتبع المجنى عليهما عقب شرائهما المصوغات الذهبية واستقلالهما السيارة ثم قاما بإبلاغ إثنين من المتهمين "يستقلان دراجة نارية" لتتبعهما حتى تسليمهما لباقي المتهمين الذين كانوا يستقلون سيارة ملاكي.. وبحوزتهم (أسلحة نارية) والذين قاموا بتتبعهم حتى مكان ارتكاب الواقعة.

تم بإرشاد المتهمين ضبط (كمية من المصوغات الذهبية المستولى عليها بمنزل أحد (الشقيقين) وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "المُبلغ بسرقتها بمركز شرطة قليوب" ، كما أرشدوا عن متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم ضبط المصوغات المستولى عليها في تلك الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.