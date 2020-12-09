ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

شنت مباحث التموين في القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مكبرة، لضبط الأسواق، تمكنت من ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة داخل مفرمة، ومخبز بلدي يجمع البطاقات الذكية من المواطنين، ومخزن لتجميع المواد البترولية، لبيعها في السوق السوداء.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث المديرية، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية التموين، والطب البيطري، أسفرت عن ضبط 5 أطنان لحوم مفرومة، ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة داخل مفرمة لحوم بدون ترخيص.

وجرى ضبط مخبز بلدي بحوزة مالكه 282 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، جمعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها،

كما جرى ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجميع المواد البترولية بدون ترخيص لتجميعه 43.200 لتر مواد بترولية "سولار" بدون وجه حق للاتجار بها بالسوق السوداء، بدون تصريح مع الجهات المختصة، قدرت قيمتها بــ 291600 جنيه، لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.