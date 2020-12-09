الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بشمال سيناء وبني سويف

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مصراوي Masrawy

محافظات- مصراوي:

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ماراثون للجري والدراجات الهوائية، في المحافظات، احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

شمال سيناء

احتفلت محافظة شمال سيناء، باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق الـ9 من ديسمبر من كل عام، بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة.

بني سويف

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، الماراثون القومي للجري والدراجات تحت شعار "متحدون على محاربة الفساد"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وشارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صحبة رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، في فعاليات الماراثون الذي بدأ صباح اليوم الأربعاء، من أمام مقر الرقابة الإدارية حتى مسافة 5 كم بمشاركة طلاب جامعتي بني سويف والنهضة وشباب منطقة الدرجات والكاراتيه وألعاب القوى ومراكز الشباب.