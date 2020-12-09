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"أمانة الشرقية" تنفّذ ألف جولة رقابية في الأسواق

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"أمانة الشرقية" تنفّذ ألف جولة رقابية في الأسواق "أمانة الشرقية" تنفّذ ألف جولة رقابية في الأسواق
رصدت 16 مخالفة تتعلق بالتدابير الصحية لـ"كورونا"

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 998 جولة رقابية، نتج عنها 16 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 759 موقعاً، بمشاركة 475 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 150092 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، ورفع 7318 طناً من النفايات، وإزالة 4196 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9412 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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