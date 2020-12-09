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كورونا في الإمارات: تسجيل حالتي وفاة و1313 إصابة جديدة

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كورونا في الإمارات: تسجيل حالتي وفاة و1313 إصابة جديدة كورونا في الإمارات: تسجيل حالتي وفاة و1313 إصابة جديدة

مصراوي Masrawy

12:46 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 598 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1313 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 180 ألفا و150 حالة.

ولفت البيان إلى أن 789 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 161 ألفا و 84حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 150 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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