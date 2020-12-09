قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.. لندن تصدر جوازا جديدا للسفر

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أصدرت بريطانيا جوازات السفر الجديدة، قبل أسابيع قليلة من موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، باللون الأسود، وليس اللون الأحمر المعتمد أوروبيا، حسبما أفادت تقارير إعلامية بريطانية ووكالة رويترز الإخبارية.

ولا تزال المملكة المتحدة تطبق القواعد الأوروبية منذ انفصالها الرسمي عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، فيما خروجها الفعلي من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيحصل في 31 ديسمبر الحالي، بنهاية الفترة الانتقالية.

كما ستخضع المبادلات بين لندن والاتحاد الأوروبي، في غياب الاتفاق، اعتبارا من الأول من يناير القادم، لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني أنه سيتم فرض رسوم جمركية وحصص.