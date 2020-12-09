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"أكبر سفاراتها في أبوظبي".. إسرائيل تبحث عن "مواقع محتملة" بالبحرين

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"أكبر سفاراتها في أبوظبي".. إسرائيل تبحث عن "مواقع محتملة" بالبحرين "أكبر سفاراتها في أبوظبي".. إسرائيل تبحث عن "مواقع محتملة" بالبحرين

مصراوي Masrawy

12:37 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات:

أجرى ممثلو وزارة الخارجية الإسرائيلية زيارة البحرين، الأسبوع الجاري، بحثًا عن مواقع محتملة لإنشاء سفارة بلادهم.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية، في مؤتمر صحفي، أنّها تخطط لتشكيل ثلاث بعثات مؤقتة بين البحرين والإمارات قبل نهاية عام 2020، مضيفةً أنّه "ينتظر إنشاء سفارة في أبوظبي وقنصلية في دبي، كما يتم إرسال بعثة أخرى إلى المنامة".

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ستكون السفارة الإسرائيلية في أبوظبي أكبر سفارات تل أبيب في العالم، مع مساحة مكتبية لممثلي العديد من الوزارات الحكومية.

وفي نوفمبر الفائت، أعلن وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، في زيارة له إلى إسرائيل، عن خطط مشتركة لإنشاء سفارتين بحلول نهاية العام.

ولدى إسرائيل سفارات في دولتين عربيتين أبرمت معهما معاهدات سلام، والأردن.

ووقعت كلٍ من الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبر اتفاقيتا تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

وترجم الاتفاق لاحقا من خلال رحلات الطيران المباشرة، وازدياد أعداد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في الإمارات.

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