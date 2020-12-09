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مصراوي Masrawy

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا أن بلادها سلمت منظمة الصحة أمس الثلاثاء مستندات لقاح روسي آخر، وهو "إيبي فاك كورونا ".

وقالت بوبوفا، خلال مؤتمر علمي خاص بمكافحة الفيروس التاجي وغيره من الأمراض المعدية، اليوم الأربعاء:" لقد سلمنا مستندات هذا اللقاح الروسي لمنظمة الصحة العالمية، ونحن في انتظار قرار المنظمة بهذا الشأن".

وأضافت:" أن نحو ألف متطوع قد تلقوا هذا اللقاح، الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بمدينة "نوفوسيبيرسك" الروسية، وذلك في إطار الاختبارات السريرية في مرحلة ما بعد التسجيل"، موضحة أن جميع المشاركين في الاختبارات في حالة جيدة ولم تظهر لديهم أي أعراض سلبية.

وتابعت :" فيما يتعلق باختبارات اللقاح على المتطوعين فوق سن الـ 60، التي انطلقت أواخر الشهر الماضي، فإنها نها تتواصل بشكل جيد وسنعرف نتائجها في غضون شهر".

يُذكر أن لقاح "إيبي فاك كورونا" هو اللقاح الروسي الثاني ضد كورونا، الذي سجلته روسيا بعد لقاح "سبوتنيك ــ V"، الذي طوره مركز "جاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا.