بالتعاون بين "الهجرة" و"الأغذية العالمي".. إطلاق منصة "بداية ديجيتال" لخدمات التدريب والتوظيف

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مصراوي Masrawy



كتب- أسامة علي :

انطلقت فعاليات تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبرنامج الأغذية العالميWFP ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك في حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومنجستاب هايلي ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"؛ للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج؛ نتيجة تداعيات جائحة كورونا العالمية، والتي من أهمها الاستغناء عن العاملين في بعض القطاعات.

وفي مستهل الفعاليات، تم عرض فيلم قصير عن مشروعات التعاون بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل والفرص الآمنة للشباب المصري.

وعقب الفيلم القصير، قدمت شريفة سعيد -من مكتب برنامج الأغذية العالمي WFP بمصر- عرضًا توضيحيًّا عن أهداف مبادرة ومنصة "بداية ديجيتال" والفئات المستهدفة وتفاصيل برنامج التدريب وآليات التسجيل عبر المنصة، حيث توفر المنصة دورات تدريب مهنية تتولى تقديمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لوزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي وشريكًا أيضًا في المنصة.

وتستهدف المنصة العمل على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلًا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.