الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في ديروط بأسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب - علي عبد الودود:

احتفلت 120 أسرة، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، بإحدى القاعات الخاصة، بمشاركة مركز الفتاح الخيري، وسط تقديم فقرات متنوعة منها الترفيهية للأطفال، ومسابقات للحضور، إلى جانب بعض الكلمات القصيرة التوعوية.

وقال صلاح سيد شاكر الشطوري، أحد منظمي الاحتفالية:"إن الفعالية أقيمت من أجل الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وانتهزنا هذه الفرصة لدعوة 120 أسرة، ليشاركونا في الاحتفالية ولتكريمهم بتقديم شهادات التقدير لهم على مجهودهم مع أبنائهم".

وأضاف صلاح:"شاهدنا تعاون من جميع الحضور وتكاتف على نصرة مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وإدراكهم بأهمية هؤلاء الموهوبين في المجالات المختلفة وضرورة إلقاء الضوء على الاهتمام بهم".