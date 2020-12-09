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لجنة الشؤون الاجتماعية في "الشورى" تستعرض أداء مركز الدراسات الاجتماعية

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لجنة الشؤون الاجتماعية في "الشورى" تستعرض أداء مركز الدراسات الاجتماعية لجنة الشؤون الاجتماعية في "الشورى" تستعرض أداء مركز الدراسات الاجتماعية
تمهيدًا لرفع وجهة نظرها وتوصياتها أمام المجلس في إحدى الجلسات القادمة

لجنة الشؤون الاجتماعية في

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعًا لها "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل بن داود المذن، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة؛ لمناقشة المرئيات المتعلقة بتقرير الأداء السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ تمهيدًا لرفع وجهة نظرها وتوصياتها أمام المجلس في إحدى الجلسات القادمة.

وأوضح "المذن" أن اللجنة خلال الاجتماع استعرضت وجهة نظرها بشأن مداخلات أعضاء المجلس التي أثيرت أثناء مناقشة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، الذي درسته في وقت سابق، ومدى مواءمة ما أثير ضمن مرئياتها وتوصياتها النهائية.

وأكد أن الاجتماع استعرض أداء المركز خلال عام التقرير؛ مشيرًا إلى أن المركز يختص بدراسة القضايا والظواهر ذات الشأن الاجتماعي في المملكة؛ حيث يهدف المركز إلى إيجاد الحلول للمشكلات والظواهر الاجتماعية.

ويُعنى المركز بدراسة وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية وتقديم الرؤى والاقتراحات بشأنها، وتزويد الجهات المعنية بنتائج بحوثه ودراساته وإحصاءاته التي تساعد على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية المختلفة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، عددًا من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة؛ تمهيدًا لرفع تقاريرها المتضمنة مرئياتها حيالها إلى المجلس في الفترة القادمة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى ضمن اللجان المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تحال إليها وتقع في إطار اختصاصاتها ومنها الشأن الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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