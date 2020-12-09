كشف غموض سرقة خزينة نادي بهتيم الرياضي بشبرا الخيمة

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن في شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، غموض واقعة سرقة خزينة من نادي بهتيم الرياضي، وتبين أن وراء السرقة عامل بالنادي لعلمها باحتوائها على مبالغ مالية، وبضبطه قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى العميد أحمد سالم مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغًا من "م.ج.ح" 54 عامًا، المدير المالي بنادي بهتيم الرياضي، بوجود كسر بباب المكتب الخاص به، وعدم وجود خزينة صغيرة الحجم "سيفتي بوكس"، خاصة به بداخلها مبلغ مالي وقدره 6000 جنيه، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أنه بفحص ومناقشة العاملين بالنادي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، ويدعى "خ.ن.ه" 25 عامًا، عامل بالنادي، وأنه تسلل ليلًا إلى مكتب المدير، واستولى على الخزينة.

بعمل كمين تمكن المقدم حازم الخيال رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.