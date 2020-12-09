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مطار القاهرة : سفر ووصول 177 رحلة لنقل 19 الف راكب اليوم

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مطار القاهرة : سفر ووصول 177 رحلة لنقل 19 الف راكب اليوم مطار القاهرة : سفر ووصول 177 رحلة لنقل 19 الف راكب اليوم

مصراوي Masrawy

11:59 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وصول 89 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9 الاف راكبا ، كما يغادر المطار 88 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها حوالي 10 آلاف راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 19 الف راكب علي متن 177 رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى ، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

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