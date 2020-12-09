مطار القاهرة : سفر ووصول 177 رحلة لنقل 19 الف راكب اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وصول 89 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9 الاف راكبا ، كما يغادر المطار 88 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها حوالي 10 آلاف راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 19 الف راكب علي متن 177 رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.