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ميركل تحذر من إزاحة قوى اقتصادية بسبب أزمة كورونا

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ميركل تحذر من إزاحة قوى اقتصادية بسبب أزمة كورونا ميركل تحذر من إزاحة قوى اقتصادية بسبب أزمة كورونا

مصراوي Masrawy

12:01 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

حذرت المستشارة أنجيلا ميركل من إزاحة عالمية لقوى اقتصادية بسبب أزمة كورونا.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج) إن الجائحة قد تعيد تنظيم ميزان القوى اقتصاديا.

وأشارت المستشارة إلى أن الاقتصاد الصيني سينمو هذا العام، حسب التوقعات، بينما سينكمش الاقتصاد في الولايات المتحدة وألمانيا، مضيفة في المقابل أن الانكماش الاقتصادي في ألمانيا أقل مما هو عليه في بريطانيا أو فرنسا، على سبيل المثال.

وذكرت ميركل أنه يتعين على ألمانيا أن تبذل قصارى جهدها لضمان استمرار مسار الانتعاش بعد الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام.

يُذكر أن الاقتصاد الألماني نما بقوة مفاجئة في الربع الثالث.

وقالت ميركل إنه من المهم أن تكون ألمانيا واحدة من الدول التي تنجح في التغلب على الأزمة، متحدثة في هذا السياق عن "تنافس عالمي بين الأنظمة"، مشيرة في ذلك إلى الصين.

كما أكدت المستشارة أهمية البدلات المالية التي توفرها الدولة للموظفين الذين أُحيلوا إلى الدوام الجزئي بسبب الجائحة، والتي تهدف إلى الحفاظ على الوظائف.

وفيما يتعلق بمساعدات كورونا للشركات خلال الإغلاق الجزئي، قالت ميركل في ظل انتقادات من الأوساط الاقتصادية وبطء تنفيذ المساعدات إن تعمل جاهدة على ذلك. ورحبت ميركل باتفاق وزارتي المالية والاقتصاد على زيادة أقساط الدعم الخاصة بمساعدة نوفمبر.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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