أمن المنافذ: ضبط 14 قضية تهريب أقراص مخدرة وأجهزة طبية -(صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 12 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل وعطور – أجهزة طبية – أدوات مكتبية_ تهريب الأقراص المخدرة).

كما أسفرت الجهود عن ضبط 23 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، (609) مخالفة مرورية متنوعة و تنفيذ (169) حكم قضائي متنوع وقضيتين هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.